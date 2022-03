Nachthimmel über Lutsk und Bern

«Appreciate your peaceful sky»: So lautete der Schlusssatz zu einem Comic einer ukrainischen Künstlerin, die beschreibt, wie sich ihr Leben innerhalb von Tagen verändert hat. «Seid dankbar für euren friedlichen Himmel.»

Ich denke an meine erste Ukrainereise, 2013, mit Gitarre und Rollkoffer bis Lwiw (ob der Bahnhof dort noch in Betrieb ist?). Dann Aufbau im Keller eines Cafés, wo später am Abend etwa 40 junge Menschen zum Konzert kommen würden (ob sie dort jetzt Molotowcocktails basteln?), neugierig auf diesen Schweizer, der hier zwar nicht bekannt, aber immerhin eine Abwechslung ist. Vorher steige ich mit Vitja, meinem Gastgeber, Freund und Fotografen, auf den Turm beim Rathaus (wie lange der noch steht?) und wir blicken über den meilenweiten Horizont von…