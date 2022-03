Schicken Sie uns Ihre Bilder an redaktion@frutiglaender.ch.

Ernst Josi (Frutigen) hat an Ueblenberg am Talrain zwei Gämsen beobachtet. Er schildert: «Ich versteckte mich hinter einem Baumstrunk. Die eine Gämse bemerkte das Klicken meiner Kamera und stampfte mit dem linken Vorderhuf energisch auf dem Boden auf, als ob sie sagen wollte: ‹Hier stimmt etwas nicht!›» Also sei sie auf den Asthaufen gestiegen, um nach dem Rechten zu sehen.