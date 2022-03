Am 12. März erlebt die neue «Rivella Mountain Challenge» von Swiss-Ski ihre Feuertaufe – ein Event für Skifahrer, Snowboarder und weitere Schneefans. Er findet an insgesamt drei Austragungsorten statt, und Adelboden gibt den Auftakt. Dort wird auch ein bekannter Rapper auftreten.

Angetreten wird in Dreierteams, von denen je eine Person eine Etappe übernimmt, bevor man am Schluss zu dritt auf dem Flaschenboot gegen ein anderes Trio um den Sieg kämpft. Im K.o.- System treten danach je zwei Teams gegeneinander an – wer gewinnt, ist eine Runde weiter. Und wem dies am häufigsten gelingt, nimmt nachmittags am grossen Final teil. Auch wenn für die Gewinner Preise locken: Im Vordergrund steht der Spass. Die Organisatoren haben einen Event konzipiert, der allen offensteht – ob Skifahrern,…