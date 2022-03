VORSCHAU In der Skibar Aeschiried rüstet man sich zum Endspurt. An den zwei letzten Sonntagen der diesjährigen Saison wird einiges geboten. So sorgt am Sonntagnachmittag, 6. März, die Familienkapelle von Annarös Steuri-Wittwer aus Grindelwald für volkstümliche Unterhaltung. Eine Woche später, am Sonntag, 13. März, wird ein Brunch organisiert. Der Erlös geht wie immer vollumfänglich zugunsten der Skilift AG Aeschiried.

