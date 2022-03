Lange war nicht sicher, wo und ob überhaupt in diesem Winter ein Skirennen würde stattfinden können. Mit der Schliessung des Skilifts Sunnbühl fiel der traditionelle Austragungsort weg. Die Verantwortlichen von Schule, Schulkommission und Skiclub Kandersteg setzten sich an einen Tisch und diskutierten unterschiedliche Möglichkeiten. Schliesslich entschied man sich für eine Durchführung im Skigebiet Oeschinensee. Diese Veränderung bot zugleich die Chance für einen Neuanfang: Das Rennen wurde erstmals an einem Freitagnachmittag ausserhalb der Schulzeit durchgeführt. Gleich blieb der Modus. SchülerInnen konnten sich für den Riesenslalom, das Skispringen oder sogar für die Kombination anmelden. Während der Anmeldephase liessen sich viele von der Euphorie anstecken. Mitmachen war Ehrensache…