SKICROSS Am 5. und 6. März fanden die Schweizermeisterschaften und die Junioren-Schweizermeisterschaften am Hoch-Ybrig statt. Auch Rennen in den K ategorien Open sowie U13 und U16 der Audi-Skicrosstour wurden ausgetragen.

In der Kategorie U16 Men stand fürs Frutigland einmal mehr Louis Ramu aus Frutigen am Start. Leider musste er sich nach einem guten Achtelfinallauf im Viertelfinal geschlagen geben und schied aus. Ramu klassierte sich schlussendlich als Neunter.

Wesentlich besser lief es für Nina Nadja Steudler aus Krattigen. Sie gewann den Halbfinal mit grossem Vorsprung. Auch im Final konnte sie die Konkurrenz lange auf Distanz halten, gegen die Ziellinie hin wurde es jedoch nochmals knapp. Doch der Zielfilm entschied zugunsten von Steudler und so durfte sie einen weiteren Tagessieg in…