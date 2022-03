EISHOCKEY Die Zuschauer erlebten am Dienstag ein finalwürdiges Spiel zwischen dem EHC Adelboden und dem HC Franches-Montagnes. Die Adelbodner hatten zwar mehr vom Spiel, unterlagen am Ende aber knapp. Nun stehen sie unter Druck.

Die Adler starteten – im Gegensatz zum ersten Finalspiel – druckvoll in die Partie. So war es Alexander Tschanz, der sich bereits nach wenigen Minuten gekonnt in Szene setzte und die erste gute Chance für die Einheimischen verbuchen konnte. Nur die Torumrandung verhinderte die frühe Führung für Adelboden. Schliesslich verhinderten beide Torhüter, dass die Zuschauer im ersten Drittel Tore bejubeln konnten.

Auch im zweiten Drittel kamen die Bergler mit viel Schwung aus der Garderobe. Nach unglaublichem Zuspiel von Sandro Inniger war es Marco Germann, der die…