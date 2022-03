Den folgenden Lebenslauf haben Angehörige anhand von Erinnerungen und Gesprächen mit der Verstorbenen verfasst.

Im Zimmer im Eige isches häll u fründlech. Pouline sitzt vor em Fänschter, d Lismete im Schoss, u laht ihre Blick la schweife. Gredi vorzuche gseht si dr Thunersee, wo sich drin ds Sigriswilerrothorn u ds Niderhorn spiegle. D Böim im Vordergrund hei no nid usgschlage, nume ganz verströit güggele afang äs paar Winterlinge us dr Ärde. Ja dr Früehlig, sinniert Pouline, uf dä han ig mi gäng gfröit.

Si nimmt d Lismete wiedr uf. Über vierzg Plätzlitechene het si i dere Zyt im Eige glismet. No lang wärde die Techene au dene Beschänkte Wärmi vor Pouline schänke.

Uf anderi Gedanke bracht, siniert sie jetz über ihri Familie. Eh, jetzt ligt dä Fritz scho 35 Jahr ufem Fridhof. I hätt gärn…