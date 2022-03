EISHOCKEY Eine lange Saison ging am Sonntag zu Ende. Die beiden Vereine EHC Adelboden und EHC Kandersteg traten auch dieses Jahr gemeinsam zu den Meisterschaftsspielen im Nachwuchsbereich an. Die starken Jahrgänge 2007 und 2008 gewannen erneut die Meisterschaft in ihrer Gruppe. GALERIE

BARBARA WILLEN

Im letzten September starteten die acht Nachwuchsmannschaften der Alterskategorien U9 bis U20 in die Saison. Während auf den beiden jüngsten Stufen erfreulich viele Kinder Eishockey spielen, nimmt die Dichte gegen oben ab. So konnten die beiden Vereine EHC Adelboden und EHC Kandersteg getrennt an den U9- und U11-Turnieren teilnehmen. Die 4- bis 10-Jährigen können sich in Adelboden glücklich schätzen – ein beachtliches Fachwissen steht ihnen dort zur Verfügung. Der Trainerstab besteht…