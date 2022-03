Am Mittwoch fand der AHV-Dorfet im Kirchgemeindehaus statt. Im Zentrum standen alte Ansichten, die manche Anwesenden in Erinnerungen schwelgen liessen.

Martin und Bernhard Lengacher begannen schon in der Jugend mit dem Sammeln von alten Postkarten. So entstand bei den beiden im ehemaligen Schulhaus von Kiental aufgewachsenen Brüdern über all die Jahre eine beträchtliche Sammlung, deren Exemplare zurück ins 19. Jahrhundert reichen. Martin Lengacher war schon einmal Gastredner beim AHV-Dorfet. Damals zeigte er die ganz alten Karten. Letzten Mittwoch waren dann jene von den 1930er- bis zu den 1960er-Jahren zu bestaunen und so manch einer wunderte sich, wie doch die Zeit vergeht.

Mit einem grossen Applaus der Anwesenden und einem kleinen Geschenk wurde Martin Lengacher herzlich für seinen…