Gähnen sei ansteckend, heisst es, und tatsächlich lässt sich in einer Gruppe oft beobachten, dass reihum alle zu gähnen beginnen, wenn einer damit angefangen hat. Wie aber kommt es zu dieser Verhaltensweise – und welchen Sinn hat dieser «Ansteckungseffekt»?

MARK POLLMEIER

Es kommt vor, dass ein knapp einjähriges Kind in grösserer Runde gefüttert wird. Mutter oder Vater führen ein Löffelchen mit Brei zum Mund des Kleinen – und als Signal, was nun bitte passieren soll, öffnen sie dabei selbst weit den Mund. Aber auch andere Erwachsene am Tisch, welche die ersten Essversuche des Nachwuchses nur beobachten, sperren oft unwillkürlich den Mund auf. Der Schlüsselbegriff für solche Verhaltensweisen lautet Empathie, also die Fähigkeit, die Gefühls- und Gedankenwelt anderer zu erkennen und…