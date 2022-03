VORSCHAU Wer wieder einmal abtauchen will in die Welt der 50er-Jahre – in die Welt des Rock ’n’ Roll –, ist am Samstag, 19. März, in der Turnhalle Krattigen genau richtig. Die Musikgesellschaft und die Juniorband Krattigen laden zu einem Abend ein, der von der Musik über die Deko bis hin zu den Outfits ganz dem Rock ’n’ Roll gewidmet ist. Auch für die passende Verpflegung ist gesorgt.

Mit «Rock around the Clock» wird das Konzert um 20 Uhr eröffnet. Es folgen bekannte Melodien von Elvis Presley, Bill Haley oder von den Beach Boys. Natürlich darf auch Sir Elton John nicht fehlen. Sind die BesucherInnen erst einmal richtig eingestimmt, können sie ihrer angestauten Energie nach dem Konzert auf der Tanzbühne freien Lauf lassen – und zwar zur Musik der Obersimmentaler Band «Rumble…