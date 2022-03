AUGEN ZU BEIM TANKEN

Es soll ja Menschen geben, die sich zeitlebens von Nachrichten fernhalten – sei es aus Desinteresse oder schlicht aus Selbstschutz. Doch an einem Punkt kann niemand mehr der Realität entkommen: beim Einkaufen. An den Supermarktregalen lässt sich gut ablesen, was auf der Welt gerade so los ist. Als uns Corona in die eigenen vier Wände verdammte, wurden WC-Papier und Mehl zu Luxusgütern. Computer und Smartphones waren plötzlich kaum mehr zu bekommen, weil es an Mikrochips mangelte.

Heute ist vor allem das Speiseöl knapp, denn: Drei Viertel aller weltweiten Sonnenblumenöl-Exporte kommen aus der Ukraine und aus Russland. Hamsterer nutzen die Gunst der Stunde und reichern ihre Klopapiervorräte mit Öl an, bevor es unbezahlbar wird. In Deutschland ist das Ganze so…