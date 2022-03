Der weltweit beste Käse kommt aus dem Kanton Bern.

Michael Spycher von der Bergkäserei Fritzenhaus (Emmental) holte mit seinem Gruyère AOP den Titel kürzlich an den Käseweltmeisterschaften in Wisconsin (USA) – und zwar schon zum dritten Mal. Beurteilt wurden dort 3000 Käsesorten aus 29 Ländern in 141 Kategorien.

frutiglaender.ch