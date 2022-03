Am vergangenen Dienstag gegen 10.45 Uhr war eine Autolenkerin auf der Hauptstrasse von Krattigen her kommend in Richtung Aeschi unterwegs. Kurz nach der Verzweigung bei der Staldenmatte geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen kam.

Die Autolenkerin wurde beim Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Ein Ambulanzteam sowie eine Rega-Crew leisteten vor Ort Erste Hilfe, später wurde die Frau mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Der Lenker des Lastwagens wurde bei der Kollision leicht verletzt und mit der Ambulanz zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Die Alleestrasse respektive die Hauptstrasse zwischen Krattigen und Aeschi musste während der Rettungsund Unfallarbeiten…