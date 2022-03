Mit einer positiven Grundstimmung hielt die Musikgesellschaft letzte Woche ihre Hauptversammlung ab. Fürs neue, hoffentlich virenfreie Jahr hat sich der Verein einiges vorgenommen – unter anderem ein Schwingfest.

«Flexibel bleiben» – mit dieser Devise hatte sich die Musikgesellschaft im Dezember in die Winterferien verabschiedet. Kaum hatte das neue Jahr begonnen, musste der Verein diese Flexibilität schon wieder unter Beweis stellen. Die Hauptversammlung der MG Kandersteg findet traditionell im Januar statt, doch da grassierte gerade die Omikron-Variante. Was tun? Den Anlass noch einmal auf schriftlichem Weg stattfinden zu lassen, schien dem Vorstand keine gute Idee zu sein. Also verschob man den Termin in der Hoffnung auf eine bessere Gelegenheit – und wurde belohnt.

Ohne Einschränkung…