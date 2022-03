Jahrzehntelang war das «Grand Hotel» eines der grössten und prachtvollsten Häuser im Ort – bis es am 19. März 1947 restlos niederbrannte. Rückblende auf ein beein druckendes Stück Tourismusgeschichte.

TONI KOLLER

Die Frühzeit des Fremdenverkehrs in Adelboden war reich an luxuriösen Herbergen: das «Kulm-Hotel Kurhaus» hinter dem Busbahnhof, das «National» an der Stelle der heutigen Lohnerhof-Häuser, das «Nevada Palace». Alle sind sie ersatzlos untergegangen, wurden abgefackelt, abgebrochen oder von den Eigentümern heruntergewirtschaftet – geschichtsträchtige Opfer der Nachkriegskrise oder des Zweitwohnungsbooms in den 50er- und 60-Jahren. Das wohl bedeutendste unter den verschwundenen Hotels aber war das «Grand Hotel».

Pionierleistungen

