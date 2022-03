Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern sank im Februar um 432 Personen auf 11 419. Die Arbeitslosenquote ging von 2,1 auf 2,0 Prozent zurück (Schweiz: von 2,6 auf 2,5 Prozent). In allen Branchen war ein Rückgang zu verzeichnen, am stärksten war dieser erwartungsgemäss im Baugewerbe.

In neun von zehn Verwaltungskreisen nahm die Arbeitslosigkeit ab, im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental nahm sie leicht zu. Die Spannweite der Arbeitslosenquote in den zehn Verwaltungskreisen reicht von 0,7 (Frutigen-Niedersimmental) bis 4,0 Prozent (Biel / Bienne). Verglichen mit dem Februar 2021 sind insgesamt 5154 Personen weniger arbeitslos.

Im Februar trafen 375 Voranmeldungen zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 3401 Beschäftigte (Januar 2022: 492 Voranmeldungen, 4316…