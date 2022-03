Zeitreisen

Die Zeit steht still.

Zeit gewinnen.

Die Zeit fliegt.

Das Konzept der Zeit beschäftigt uns täglich, bewusst und unterbewusst. Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, die Zeit möge angehalten werden, um einen schönen Augenblick noch länger genies sen zu können? Oder um etwas mehr Zeit zu haben für eine Aufgabe, wenn man knapp dran ist? Zeit ist relativ. Wir nehmen sie in verschiedenen Momenten unterschiedlich wahr. Manchen von uns erscheint die Stunde bei der Zahnärztin wie eine Ewigkeit. Und die Nichten und Neffen, die waren doch vor Kurzem erst noch im Kindergarten … Auch wenn die Zeit auf einer Uhr unerbittlich im selben Tempo weiterläuft, so steckt doch einiges mehr hinter dieser Messgrösse unserer Gesellschaft.

In der Physik spricht man von der Zeit als vierte Dimension…