Leinen los für Jakob, Brächti, Gody und Hanna. Die vier Auswanderer brechen auf, um ihr Glück in Amerika zu suchen. Die musikalische Theaterinszenierung zu den Vorfahren des Vogellisi ist ab sofort in Steffisburg zu sehen.

Nach zwei Jahren Proben und weiteren zwei Jahren coronabedingtem Warten war es am Freitag endlich so weit: Mit bewegter Stimme kündigte Regisseurin Annemarie Stähli voller Stolz die Premiere von «Der grosse Traum» an. Ein 120-köpfiges Team fieberte dem Augenblick entgegen, als sich im vom Zirkus Monti gemieteten Chapiteau der Vorhang hob.

An Hamburg ins Ungewisse

Pünktlich um 19.30 Uhr füllten sich die beiden liebevoll gestalteten Bühnen, die eine gar doppelstöckig, mit Leben. Zwei junge Burschen aus dem Adelboden des frühen 19. Jahrhunderts verlassen ihr von Armut und…