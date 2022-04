FUSSBALL Beim Fünftligaspiel vom Sonntag prallten auf dem Gand in Kien zwei Welten aufeinander. Kandertaler Bodenständigkeit traf auf südländisch geprägten, emotionalen Fussball. Die Partie zwischen Reichenbach und A.C.I. Folgore bot viel Unterhaltung und einen für manche überraschenden Ausgang.

MICHAEL MAURER

«Uno per tutti, tutti per uno» oder eben «einer für alle, alle für einen», verkündet die Vereinswebsite das Motto der Gäste. Die Spieler der A.C.I. Folgore aus Interlaken traten denn auch entsprechend heissblütig und kommunikativ auf dem Rasen im witterungsmässig kühlen Kien auf. Von der ersten Minute an machten sie lautstark Druck auf die vergleichweise wortkargen Gastgeber vom FC Reichenbach. Dessen zweite Mannschaft tat aber genau das, wofür sie bekannt ist. Sie kämpfte und wurde…