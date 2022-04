CORONA Ab heute gilt wieder offiziell die «normale Lage», verschwunden ist das Virus aber nicht. Was, wenn die Spitäler erneut an ihre Grenzen stossen? Für einen Virologen aus der Region ist klar: Es braucht eine spielerische Sensibilisierung.

JULIAN ZAHND

Robert Burkhardt fährt gerne Ski. Seit Jahren verbringt er seine Winterferien im Berner Oberland, unter anderem in Kandersteg und Adelboden. Er weiss deshalb: Gerade in der Hochsaison kann es an diesen Orten sehr eng werden.

Der Virologe aus Därligen glaubt zwar, dass wir das Schlimmste durchgestanden haben. Ein erneuter Anstieg der Infektionszahlen im Herbst sei aber nicht auszuschliessen. Für solche Situationen solle man gewappnet sein. Die Plakatkampagne des Bundes lobt Burkhardt ausdrücklich. Doch sei es nun Zeit, originellere und…