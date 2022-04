«Was isch de d Kinderwuche?» – «Da tuet me zäme bastle, singe und bätte und Pouse mache. Und denn mängisch macht me no e Usflug». Genauso konnte in der Kirchgemeinde Aeschi-Krattigen auch in diesem Jahr wieder eine Kinderwoche durchgeführt werden. Die Tage vom 11. bis zum 14. April standen unter dem Motto «zämestah fägt».

Das Team der Kinderwoche freute sich sehr, die Tage zusammen mit 25 Kindern mit ihren unterschiedlichsten Seiten zu erleben. Bei den Bastelposten konnten die Kinder eine Samaritertasche basteln, Menschen realitätsgetreu nachzeichnen oder Grusskarten gestalten. Einige studierten ein kurzes Theater ein. Nicht zu vergessen sind bei diesen vielen Angeboten die langen Pausen, in denen auch bei den Spielen das «Zämestah gefägt» hat.

Über 400 Franken gesammelt

«Zämestah» heisst…