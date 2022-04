Die Standortförderung Kanton Bern hat ihren Geschäftsbericht veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass im Jahr 2021 insgesamt 119 Projekte unterstützt wurden, was gegenüber dem Vorjahr trotz der Pandemie eine leichte Zunahme darstellt. Gemäss eigenen Angaben planen die unterstützten Unternehmen damit 950 neue Arbeitsplätze und lösen neue Investitionen von rund 100 Millionen Franken aus. Im Geschäftsbericht werden zudem mehr als zwei Dutzend einzelne, geförderte Projekte vorgestellt, darunter auch solche aus dem Frutigland. Namentlich aufgeführt werden etwa die digitale Dorfstrasse Adelboden und der in Frutigen entwickelte «Rüeblilachs» der Firma Wild Foods. Die Beispiele zeigten die Breite der Handlungsfelder, in denen die Standortförderung und ihre Partner aktiv seien, heisst es in einer…