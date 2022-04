Am Palmsonntag feierte der Jahrgang 1956 in der reformierten Kirche die Goldene Konfirmation. Eingeladen waren alle, die im Jahre 1972 konfirmiert wurden.

50 Jahre sind seither vergangen, ein grosser und wichtiger Lebensabschnitt geht zu Ende. Durch Höhen und Tiefen sei man gegangen, vieles habe man erlebt und so manche Erfahrung gemacht, die geprägt und geformt habe. Im Gottesdienst, gestaltet von Pfarrerin Nicole Staudenmann und umrahmt von besinnlicher Musik, wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, auf die Jahreszeiten des Lebens zurückzublicken und sich an die vielen bunten Bilder, an Menschen, die wichtig waren, und an die Tätigkeiten, die man gerne gemacht habe, zu erinnern. Mit dem Geschenk, einem goldenen Leuchtstift, könnten die goldenen Zeiten im Leben gesucht und…