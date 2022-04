FUSSBALL Sport verbindet und Bewegung trägt zum mentalen Wohlbefinden bei. Aus diesem Grund bietet der FC Reichenbach demnächst Trainings für ukrainische Kinder und Jugendliche an.

MICHAEL MAURER

«Christian Kallen rief an und hatte fast die gleiche Idee», erinnert sich Sarah Fritschi an die Ursprünge des Trainingsangebots für ukrainische Kinder und Jugendliche. Sarah Fritschi, Sozialpädagogin, ist über ihren kickenden Ehemann mit dem FC Reichenbach und über die entferntere Verwandtschaft mit der Ukraine verbunden. Sie und den Sportchef der «Grün-Schwarz-Weissen», Christian Kallen, lassen die Geschehnisse im Staat mit der «blau-gelben» Flagge nicht unberührt. Ihr Ziel war von Anfang an, den Geflüchteten sinnvolle Hilfe anbieten zu können. Einerseits erkannten sie den Bedarf, den…