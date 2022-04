Die SLF geschäftet risikoscheu – und ist wohl genau deswegen erfolgreich. Ein weiteres Merkmal der Regionalbank: Kontinuität. Diese zeigt sich selbst beim bevorstehenden Direktionswechsel.

JULIAN ZAHND

Die Finanzwelt hat ein ramponiertes Image: Namhafte Grossbanken straucheln hin und wieder über die Gier ihres Kaderpersonals, Geschäfte mit zweifelhaften Vermögen werfen in der Öffentlichkeit jeweils hohe Wellen. Die Sparund Leihkasse Frutigen will jedoch nicht so recht in dieses Bild passen. Die Regionalbank geschäftet weitgehend unauffällig, zieht Konstanz dem Risiko vor. Sinnbildlich für diesen Kurs steht Bankdirektor Daniel Schneiter, der die SLF nach 19 Jahren verlässt.

Wenn im Geschäftsbericht 2021 zu lesen ist, Schneiter blicke auf eine «bewegte» Zeit zurück, dann stimmt das somit…