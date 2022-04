SKI ALPIN Bei besten Wetterbedingungen wurden am Ostersamstag auf der Engstligenalp die neuen Clubmeister des SC Adelboden gesucht. Ganze 94 Teilnehmer zogen ihre Linien in den aufgeweichten Frühlingsschnee am Bockmatti. Der von der JO-Leiterin Claudia Abbühl Däpp ausgesteckte Kurs hatte es in sich – für einige Routiniers eher «äs bitzi z dreeiig fürnä Risä».

Die Erwachsenen fuhren zwei Läufe, die JO-ler einen. Die Damenwertung entschied Nadja Bircher für sich. Mit zwei soliden Läufen bestätigte die aktive Athletin vom NLZ Mitte ihren Meistertitel von 2019. Bei den Herren überraschte der 16-jährige Lorin Ritschard (Doppel-U16-Schweizermeister RS und Super-G) das hochkarätige Teilnehmerfeld und stellte mit einer Gesamtzeit von 55:80 den Tagessieg auf. Nebst zahlreichen ehemaligen…