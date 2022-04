Gross war letzten Donnerstag der Andrang am Tag der offenen Tür: Nach einer Bauzeit von vier Monaten behandelt das Team der Familien-Zahnarztpraxis nun viele PatientInnen im einstigen Bahnhofbuffet.

KATHARINA WITTWER

Helle Räume, Zwischenwände aus undurchsichtigem Glas zur Wahrung der Privatsphäre, grosszügige Platzverhältnisse, rollstuhlgängig und modernste Technik – so lässt sich die neu eröffnete Familien-Zahnarztpraxis in Frutigen am ehesten beschreiben. «Unsere bisherigen Räume in Adelboden waren zu eng. Da wir im Lohnerdorf nichts Grösseres fanden, haben wir nach Frutigen expandiert» erklärt Tobias Pflug, Mitinhaber der Zahnarzt Oberland AG. Stolz fügt er an, dass dies die erste nach den neusten Hygienerichtlinien zertifizierte Zahnarztpraxis im Kanton Bern ist.

Im Korridor an der…