SKI ALPIN Die Saison ist zu Ende. Wie ist sie für aufstrebende Frutigländer Athleten gelaufen? Eine kleine Umfrage.

MICHAEL SCHINNERLING

Der 16-jährige Sven Niklas Stoller aus Kandergrund ist im BOSV-Kader, seit er 14 Jahre alt ist. Zu Beginn harzte es bei ihm noch. «Meine Erwartungen für dieses Jahr waren, möglichst viele Rennen zu fahren und dabei Erfahrungen zu sammeln. Doch leider konnte ich das nur bedingt erfüllen, da meine Saison mit einer Verletzung in Zinal begann», so Stoller. Anschliessend musste er wegen einer Infektion mit dem Norovirus drei Tage ins Spital. «Danach ging es langsam aufwärts. Aber dann schlug an Weihnachten trotz Impfungen noch das Coronavirus zu. Leider war es so schlimm, dass ich bis zum Ende der Saison nur knapp die Hälfte der geplanten Rennen fahren…