Nachdem letztes Jahr nur eine abgespeckte Version möglich war, konnten die Organisatoren des Kidscamps diesmal wieder aus dem Vollen schöpfen. Die Pfimi Frutigen (christliche Freikirche) wurde zum Treffpunkt für über 140 Kinder aus der Region, die bis zu vier Nachmittage Spiel, Spass und Tiefgang erlebten.

Ein farbenfrohes Gewusel drängte sich vom 19. bis 22. April ab 13.30 Uhr vor dem Eingang und der aufgestellten Hüpfburg. Gruppenleiter erspähten die ihnen zugeteilten Kinder anhand der Gruppentücher in den jeweiligen Farben. Wie bereits in früheren Jahren wurden die Kinder in Altersgruppen aufgeteilt und erlebten jeden Nachmittag ein abwechslungsreiches Programm, das mit einem gemeinsamen Teil startete. Nach ein paar Songs, zu denen die Kinder mitsingen und -tanzen konnten, wurde ihnen…