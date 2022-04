FUSSBALL Die Reichenbacher Drittligisten starteten am Samstag gegen Grosshöchstetten in die Rückrunde. Vor heimischem Publikum wollten sie den Rückstand auf den Tabellennachbarn abbauen. Es entwickelte sich eine umkämpfte Partie – und eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse.

MICHAEL MAURER

Bei strahlendem Sonnenschein traf Reichenbach am späten Samstagnachmittag auf den FC Grosshöchstetten-Schlosswil. Die Gäste aus dem Mittelland lagen vor dem Rückrundenauftakt einen Tabellenrang und vier Punkte vor den Gastgebern. Die Reichenbacher strebten an, diesen Rückstand abzubauen. Natürlich wollten auch die Gäste als Sieger vom Platz gehen, was sich unter anderem in den zahlreichen Anweisungen ihrer Coaches zeigte. Zu Spielbeginn war allerdings noch nicht allzu viel von den Ambitionen beider…