SKI NORDISCH Dank guter Schneebedingungen und optimal präparierter Schanzen in der Nordic Arena Kandersteg verlief der Trainingsbetrieb diesen Winter für die Skispringer und Nordisch-Kombinierer U13 bis U16 sehr gut. Sie konnten über 30 Skisprung-Trainingseinheiten auf der HS74-Schanze absolvieren. Zusätzlich trainierten die Kombinierer jeweils am Donnerstag gemeinsam mit dem BOSV-Langlaufkader auf der Loipe. Diese Trainingseinheiten fanden meistens in Aeschi, aber teilweise auch auf der Kandersteger Loipe statt. Die SkispringerInnen und Nordisch-KombiniererInnen konnten im Winter 2021/22 auch an einigen Wettkämpfen teilnehmen: zweimal an der Helvetia Nordic Trophy Langlauf, viermal an der Helvetia Nordic Trophy Skisprung und Nordische Kombination sowie einmal am Austria-Cup in Seefeld…