Die positive Entwicklung der Wintersaison in der ganzen Schweiz setzte sich auch im März fort. Die guten Wintersportbedingungen lockten noch einmal sehr viele SchneesportlerInnen in die Berge. Meteorologisch auffallend war ein Hochdrucksystem, das in vielen Skigebieten für sehr viel Sonnenschein sorgte. In der Zentralschweiz, der Ostschweiz und Graubünden wurden Sonnenscheinrekorde für den März gemessen. Zugleich war der Frühlingsmonat sehr niederschlagsarm. Gesamtschweizerisch konnte von Saisonbeginn bis Ende März eine Steigerung der Ersteintritte von 32 Prozent und des Umsatzes von 39 Prozent verzeichnet werden. Nur im Tessin, wo während der gesamten Wintersaison kaum Schnee gefallen ist, blieb auch der März im Vergleich zum Vorjahr äusserst negativ (Umsatz um 62 Prozent tiefer als im…