FUSSBALL Die Temperaturen steigen, Vögel zwitschern und die Natur entfaltet ihre Pracht. Auch bei den FussballerInnen des FC Frutigen wirkt sich das Frühlingserwachen positiv aus. Motiviert und mit Freude brennen sie auf den Rückrundenstart.

TONI STOLLER

Schienbeinschoner werden montiert, Fussballschuhe geschnürt und die Vereinstrikots übergestreift. An diesem Wochenende beginnt die Rückrunde im Regionalfussball. Die Spielerinnen und Spieler können es kaum erwarten, sich in Zweikämpfe, Kopfballduelle und schweisstreibende Matches zu stürzen. 24 Mannschaften des FC Frutigen werden ab Samstag ihrer Leidenschaft frönen. Die Aktivteams werden ihre Meisterschaft fortsetzen. Die Juniorenteams hingegen spielen in einer mit null Punkten beginnenden Frühjahrsrunde, die über Auf- oder Abstieg…