SKI ALPIN Der Adelbodner ist Jugendschweizermeister Speed – und Zweiter im Gesamtklassement des «Swisscom J ugend Cups».

Vor gut einer Woche fand am Hoch-Ybrig die letzte Entscheidung der Jugend-Schweizermeisterschaften statt. Auf dieser Altersstufe wird der Speed-Wettbewerb in Form eines Super-G ausgetragen. Dabei sicherte sich Lorin Ritschard (SC Adelboden) nach seinem Erfolg im Riesenslalom den zweiten Titel in dieser Saison. Er gewann mit knapp drei Zehnteln Vorsprung Gold. Gleichentags fand das zweite Rennen statt, bei welchen wiederum Lorin Ritschard als Sieger hervorging. Im «Swisscom Jugend Cup»-Gesamtklassement liegt das Mitglied des SC Adelboden mit nur 15 Punkten Rückstand auf Rang zwei. Auf Rang vier folgt Silas Däpp (SC Gehrihorn-Kiental), obschon es ihm in diesen beiden…