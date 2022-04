SCHWINGEN In der achten Minute des Schlussgangs bezwang der Aeschirieder beim Wilisau-Schwinget seinen Gegner Severin Schwander mit einem Kopfgriff.

WERNER FRATTINI

Der routinierte Aeschirieder Hanspeter Luginbühl zeigte sich am Sonntag in blendender Verfassung. Nach einem Sieg im Anschwingen gegen Adrian Thomet musste er im zweiten Gang die Punkte mit seinem späteren Schlussganggegner Severin Schwander teilen. Durch Siege gegen Martin Niederhauser, Martin Rolli und Lorenz Berger qualifizierte er sich schliesslich für den finalen Gang. Darin zeigten sich beide Schwinger sehr angriffig. Bewundernswert war, in welch guter Form sich Luginbühl trotz seines fortgeschrittenen Sportleralters befindet. Nach dem eindrücklichen Festsieg kommentierte der Aeschirieder: «Dieser Sieg ist sehr schön und…