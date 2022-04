Wenn im Frühling Licht und Wärme der Natur neues Leben einhauchen und spriessende Zweige, farbige Blüten und frische Düfte die Sinne erfreuen, wachsen auch wieder viele Heilpflanzen. Gerade unter den Frühlingsblühern finden sich wertvolle Gewächse, die auch auf dem Teller eine gute Figur machen.

Nach dem kalten Winter wartet die Natur unter dem noch weissen Schneekleid auf den Frühling. Sonne und Wärme wecken die Lebenskräfte und bringen die Pflanzensäfte in Wallung. Zarte Blüten an Sträuchern, spriessendes Laub an den Bäumen und zaghaft aus der Erde stossende Blümchen und das warme Sonnenlicht erfreuen die Sinne und wecken die Lebensgeister.

Den Frühjahrsmüden hilft es, draussen an der frischen Luft viel Sonne zu tanken, denn Sonnenlicht ist ein wahrer Energiespender, kurbelt die…