SCHIESSEN Bei winterlichem Wetter am Guntelseymatch siegte Melanie Bruni in der Dreistellung – als einzige Frau unter den neun Teilnehmern. In der Kategorie liegend mit dem Gewehr 50 m konnte sich Michael Bieri behaupten.

Nur zwei Grad betrugen die Temperaturen, und es fiel Schnee beim Guntelseymatch, der am vergangenen Wochenende zum Auftakt der Saison mit dem Kleinkalibergewehr auf 50 m in der Thuner Schiessanlage ausgetragen wurde. In der Dreistellung mit je 20 Schuss kniend, liegend und stehend setzte sich die einzige Frau unter neun teilnehmenden Schützen durch. Melanie Bruni aus Amsoldingen totalisierte 557 Punkte und verwies damit Michael Annen aus Zweisimmen um einen Zähler auf Rang 2. Dahinter folgen mit je 554 Punkten Stefan Gerber aus Spiez und Reto Dänzer aus Zweisimmen, wobei…