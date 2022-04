Um Kooperation, Innovation und Diversifikation sowie um die Interessen der Generation Z drehte sich das Tourismusforum 2022, das von der Volkswirtschaft und von Hotellerie-Suisse Berner Oberland veranstaltet wurde. Auch Ideen zur Fachkräfteentwicklung wurden thematisiert.

Rund 150 Vertreter aus Tourismus, Politik und Wirtschaft trafen sich am Donnerstag im Hotel Metropole in Interlaken und liessen sich von fünf Referaten inspirieren. «Nicht die technologische Machbarkeit soll im Zentrum stehen, sondern die Bedürfnisse der Kunden», war eine der Kernbotschaften, die Dr. Stephan Sigrist, Gründer und Leiter des Thinktanks W.I.R.E., vermittelte. Aus seiner Sicht ist die Digitalisierung ein unverzichtbares Mittel zum Zweck. Doch Innovation solle in erster Linie auf Erlebnisse, Exklusivität oder…