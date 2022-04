Gertrud Ryter-Holzer wurde am 5. Juni 1937 als älteste Tochter von Gertrud und Hans Holzer-Reichen geboren. Zusammen mit ihrer Schwester Helene hat sie ihre Schul- und Jugendzeit in Kandergrund verbracht. Trudi wurde am Karfreitag, 3. April 1953, in der Kirche Kandergrund konfirmiert. Ihr Konfirmationsspruch, den sie von Pfarrer Hans Gehring erhalten hatte, lautete: «Wohl den Menschen, die Dich für ihre Stärke halten und von Herzen Dir nachwandeln.»

Trudi hat als junge Frau unter anderem in der Bäckerei Schnidrig gearbeitet und dort auch die Zwillinge gehütet. Sie hat den Weg dorthin besonders im Winter geliebt, wenn es so richtig geschneit hat. Sie habe es genossen, wenn sie ganz weiss bei Schnidrigs ankam. – Interessantes ist im Zeugnis von Schnidrigs zu lesen: «Wir lassen Trudi nicht…