Den «schlechten Geschmack» gefeiert

Beim Anblick der Besucher in der Kanderarena wäre man unter normalen Umständen vielleicht schreiend davongelaufen. Bei der 15. Ausgabe der «Bad Taste Party» am Samstagabend war schlechter Geschmack in der Kleiderwahl allerdings gewünscht – und in Sachen Musik. Die Idee existiert schon lange. Die erste Veranstaltung führte Organisator Reto Grossen bereits im Jahr 2000 in der «Bernabar» durch. «Oft sind es die schlimmsten Hits, die beim Publikum am besten ankommen. Daraus haben wir ein Motto gemacht und spielen einfach alles, was man eigentlich nicht spielen sollte und was ein Verbrechen gegen den guten Geschmack darstellt», erklärt er. Dies komme oft gut an und mache Spass. Als Mode gelte das «schrillste aus der Brockenstube». Der Anlass fand bereits zum…