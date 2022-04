Der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse ist in der Schweiz nach 2020 auch im Jahr 2021 leicht gewachsen, und zwar um 100 Gramm pro Kopf.

In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr insgesamt 203 896 Tonnen in- und ausländischer Käse verzehrt. Das sind 1089 Tonnen (+0,5 Prozent) mehr als im Vorjahr. Der Pro-Kopf-Konsum lag mit 23,2 Kilogramm um rund 100 Gramm höher als 2020 (+0,4 Prozent), was einem neuen Rekordwert entspricht. Auffällig ist der Trend hin zum Halbhartkäse, der sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt hat. Der Minderkonsum von Hartkäse wurde mit einem Mehrkonsum von 210 Gramm pro Kopf beim Halbhartkäse mehr als kompensiert. Neben neuen regionalen Käsesorten werden in der Schweiz auch traditionelle Halbhartkäse vor allem aus der Westschweiz, wie beispielsweise Tête de Moine AOP,…