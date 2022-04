LANDWIRTSCHAFT 2021 war gewiss kein perfektes Jahr für die Sennerinnen und Senner: Der Alpsommer begann etwas später als im Vorjahr und präsentierte sich eher nass-kühl. Auch konnte die Alpkäsemeisterschaft in Zweisimmen nur in abgespeckter Form stattfinden. Trotzdem wurde im Oberland wieder einmal sehr guter Käse hergestellt. Entsprechend konnten an der 28. Generalversammlung von CasAlp erneut zahlreiche ÄlplerInnen gewürdigt werden, unter ihnen freilich auch FrutigländerInnen (siehe Foto).

Die Alpwirtschaft hat nicht nur eine lange Tradition, sondern ist auch ein wichtiges Kulturgut – darin war man sich sowohl bei CasAlp als auch an der gleichentags durchgeführten Hauptversammlung des Vereins Alpwirtschaft Bern einig. Das Bundesamt für Kultur sieht es ebenso und hat eine Kandidatur bei…