TENNIS Am 16. April fand in Adelboden das Eröffnungsturnier zur diesjährigen Saison statt. Eine Woche zuvor hatte es noch einmal 30 Zentimeter Neuschnee gegeben, weswegen die Eröffnung der Tennisplätze auf wackeligen Beinen gestanden hatte.

Als der Platzwart dann grünes Licht gab, meldeten sich 14 Spielerinnen und Spieler für das Turnier an. Es wurde ein Mixed-Doppel gespielt. Die meisten standen zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Platz. Dementsprechend waren einige Frustrationen nicht zu verstecken, und die Bälle fanden den Weg nicht immer ins gewünschte Ziel. Dennoch gab es heiss umstrittene Duelle und schöne Ballwechsel zu beobachten. Nach der Winterpause scheint doch nicht alles verlernt zu sein.

Das gesellige Zusammensein durfte nicht zu kurz kommen, und so wurde am Mittag…