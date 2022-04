SKICROSS Auch beim letzten Rennen im Rahmen der GiantX-Tour am vergangenen Samstag in Leysin fuhren die Athleten des «SX Riders»-Teams aus dem Frutigland wieder starke Läufe. Louis Ramu aus Frutigen arbeitete sich in der Kategorie Man Elite mit soliden Fahrten in den Vorläufen bis in den kleinen Final vor. Hier waren alle vier Konkurrenten auf der ganzen Strecke eng beieinander – und Ramu musste nach harten Positionskämpfen zwei Teamkollegen den Vortritt lassen. Er klassierte sich so schliesslich auf dem siebten Schlussrang.

Auch Nina Nadja Steudler aus Krattigen konnte ihre starken Leistungen der letzten Rennen bestätigen. Sie holte sich hinter der Teamkollegin aus der Innerschweiz erneut einen zweiten Platz.

PRESSEDIENST SX-RIDERS-TEAM

