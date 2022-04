Beim AHV-Dorfet Mitte Monat zeigte Andreas Wäfler von der Kulturgutstiftung Frutigland den BesucherInnen einen beeindruckenden Film über das harte Leben in den Spissen.

Der Schieferabbau zwischen Frutigen und Adelboden war für viele Menschen in den Jahren vor und nach den beiden Weltkriegen oft das einzige Einkommen neben einem kleinen Bauernbetrieb. In der Blütezeit des Schieferabbaus um 1900 waren ungefähr 250 Arbeiter in den verschiedenen Stollen und mit dem Verarbeiten des Schiefers beschäftigt. Der grösste Teil des Materials wurde für rotlinierte Schiefertafeln verwendet, die sogar über die Landesgrenze hinaus grosse Beliebtheit erlangten.

Die Arbeiter waren auf dem langen Aufstieg durch unwegsames Gelände einigen Gefahren ausgesetzt, und auch die Arbeitsbedingungen im Stollen kann…