AGA-LEHRSTUNDE

Die Aga-Kröte ist eine der hässlichsten Kreaturen der Schöpfung. Und sie ähnelt uns Menschen in vielerlei Hinsicht.

Punkto Robustheit und Anpassungsfähigkeit steht uns das über 20 Zentimeter grosse Amphibium beispielsweise in nichts nach. Ursprünglich im Amazonasgebiet heimisch, wurde die Kröte vom Menschen in verschiedenen Regionen der Welt angesiedelt. Man erhoffte sich, dass die Aga ein potenter Schädlingsbekämpfer sein würde. Allerdings stellte sich später heraus, dass dem Vieh so ziemlich alles schmeckt, ausser besagte Schädlinge. Das Unheil war damit angerichtet: Weil die natürlichen Fressfeinde fehlten, vermehrten sich die Kröten gerade in Australien völlig unkontrolliert. Heute wird ihre Zahl auf dem Kontinent auf 200 Millionen geschätzt. Das Amphibium verdrängt…