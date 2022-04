HUMOR IST NICHT IMMER LUSTIG

Soviel vorausgeschickt: Heute kann ich erzählen respektive schreiben, was ich will. Wer meinen Worten Glauben schenkt, ist am 1. April selbst schuld. Die an diesem offenbar speziellen Datum in den Medien verbreiteten Spässchen sind allzu oft offensichtlich erkennbar, ab und zu immerhin zum Schmunzeln, aber selten wirklich lustig.

Die Sache mit dem Humor ist eh eine schwierige und manchmal sogar schmerzhafte Angelegenheit. Das musste Anfang Woche Laudator Chris Rock an der Oscar-Preisverleihung vor dem ganzen glamourösen Publikum und mehreren Millionen TV-Zuschauern erfahren. Sein Witz über die Frau des Schauspielers Will Smith ging in die Hose respektive eigentlich ins Gesicht. Der Ehemann stürmte wutentbrannt auf die Bühne und schlug den anschliessend…