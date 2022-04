KARRIERE IN DEN NETZEN

Die Digitalisierung nervt. Manche hassen sie, weil sie Dauerthema an GVs, Tagungen und in den Medien ist. Andere fürchten sie, weil sie ihren Job bedroht: Immer mehr Tätigkeiten werden von Robotern oder Computerprogrammen ausgeführt. Die motzen schliesslich nicht und fordern auch keine Rechte ein. Doch bei allem Technik pessimismus wird gern übersehen, welche Chancen das Digitale so bietet – und zwar gerade für Gering- oder Andersqualifizierte.

Viele junge Menschen geben heute als Berufswunsch «Influencer» an. Dafür muss man im Prinzip nur gut aussehen und den lieben langen Tag Fotos von sich ins Netz stellen. Hat man eine gewisse Reichweite erzielt, kommen die Werbeverträge von ganz allein – und damit auch das grosse Geld. Selbst im Alter kann es noch was werden…